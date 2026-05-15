Российский форвард «Монреаль Канадиенс», Иван Демидов, поделился впечатлениями о своем дебютном голе в плей-офф НХЛ, который он забил в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало Сэйбрз» (6:3).

«Забить гол — невероятное чувство. Я не могу описать эти ощущения. Надеюсь, что забью ещё парочку», — приводит слова Демидова Montreal Gazette.

В текущем плей-офф 20-летний Демидов уже заработал 6 очков (1 гол и 5 передач) в 12 матчах. В прошлом регулярном чемпионате он показал впечатляющие результаты, набрав 62 очка (19 голов и 43 передачи) в 82 играх.

Сейчас счет в серии составляет 3-2 в пользу «Монреаля». Следующий, шестой матч, состоится 17 мая на домашней арене «Канадиенс».