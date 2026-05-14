Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил потенциал команды под его руководством.
«Не хочу далеко заглядывать, будем идти шаг за шагом. Первый сезон прошёл, важно сохранить костяк, который, по мнению руководства и тренерского штаба, соответствует уровню ЦСКА и тем задачам, которые перед нами стоят. Важно, чтобы требования были не просто требованиями, а обязательно выполнялись. Нужно, чтобы человек не только их понимал, но и мог решить поставленную задачу. Процесс идёт не спеша, но мы уже видим контуры этой команды», — цитирует Никитина «Чемпионат».
ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (1-4).