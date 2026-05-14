В пятом матче полуфинала Западной конференции «Колорадо» дома в овертайме обыграл «Миннесоту» со счётом 4:3 и выиграл серию 4–1.

Бретт Кулак — автор решающей шайбы

После первого периода «Уайлд» вели со счётом 3–0. Дублем отметился Ник Фолиньо, ещё одна шайба — у Маркуса Юханссона.

Во второй 20‑минутке «Колорадо» смог ответить голом — отличился Паркер Келли. В третьем периоде хозяева восстановили статус‑кво усилиями Джека Друри и Нэйтана Маккиннона, а на 4‑й минуте овертайма Бретт Кулак принёс победу «Эвеланш».

Также отметим ассист форварда «Уайлд» Кирилла Капризова, у которого 15 (4+11) очков в 11 играх плей‑офф.

Таким образом, «Колорадо» будет ждать соперника по финалу в Западной конференции — он определится в паре «Вегас» — «Анахайм» (3–2).