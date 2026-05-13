«Баффало» одержал победу над «Монреалем» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли со счетом 3:2. Встреча состоялась на льду канадского клуба.

Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счет результативную передачу. Для 20-летнего нападающего это уже четвертое очко в нынешнем розыгрыше плей-офф.

После этой победы «Баффало» сравнял счет в серии — 2-2. Пятая игра пройдет 15 мая на площадке «Сэйбрз».

«Баффало» — «Монреаль» — 2:3

«Вегас» в овертайме обыграл «Анахайм» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Игра состоялась в Лас-Вегасе.

Главным героем матча стал Павел Дорофеев, оформивший дубль. Именно его шайба в дополнительное время принесла «Вегасу» победу. Теперь на счету 25-летнего россиянина уже семь голов в текущем плей-офф, и он единолично возглавляет список лучших снайперов Кубка Стэнли.

«Вегас» вновь повел в серии — 3-2. Следующий матч команды проведут 15 мая в Анахайме.