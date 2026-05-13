Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (5:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Прежде всего отмечу, как хорошо мы подготовились, добавили в концентрации, нацеленности на ворота, контроле шайбы. Хорошая командная победа.

Отмечу всю команду, ребята понимают на какой стадии мы находимся и какие компоненты играют решающую роль.

Самоотверженность — как один из примеров, как мы проявляем характер», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч состоится 15 мая в Казани.