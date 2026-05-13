Защитник хабаровского «Амура» Егор Рыков официально продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба дальневосточной команды, 29-летний хоккеист подписал новое одностороннее соглашение сроком на один сезон.

Рыков пополнил состав «Амура» по ходу текущего чемпионата, перейдя из челябинского «Трактора». Ранее в КХЛ он также выступал за «Ладу», «Витязь», «Авангард», «Северсталь», «Сочи», ЦСКА и СКА.

В нынешнем сезоне КХЛ защитник провёл 22 матча за «Амур», в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-8».