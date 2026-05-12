«Колорадо» добился победы над «Миннесотой» в четвертом поединке второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча, состоявшаяся в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Первыми отличились хоккеисты «Миннесоты». На 10-й минуте российский нападающий Данила Юров поразил ворота соперника, записав на свой счет дебютную шайбу в карьере в матчах Кубка Стэнли. Одним из ассистентов в этом эпизоде стал Владимир Тарасенко.

Также в составе хозяев отличился Нико Штурм.

У «Колорадо» голами отметились Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Нэйтан Маккиннон и Мартин Нечас.

«Колорадо» повел в серии со счетом 3-1 и оказался в одном шаге от выхода в финал Западной конференции.

Пятая игра противостояния пройдет 14 мая в Денвере.