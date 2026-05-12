Российский голкипер Иван Федотов может покинуть Северную Америку по окончании текущего сезона.

По информации The Athletic, 29-летний вратарь, выступавший в АХЛ за «Кливленд Монстерс», с высокой вероятностью не останется в системе «Коламбуса». Отмечается, что он уступил конкуренцию за место в составе Заку Савченко.

В нынешнем сезоне Федотов провёл 47 матчей в АХЛ, в которых отражал 88,7% бросков.

Ранее голкипер уже выступал в НХЛ за «Филадельфию», где провёл 29 матчей в регулярном чемпионате. В КХЛ он защищал цвета ЦСКА, «Трактора», «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика».

В ближайшее время Федотов может рассмотреть варианты продолжения карьеры за пределами Северной Америки.