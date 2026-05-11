Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:3).

«В начале матча удалось сдержать стартовые эмоции соперника, неплохо играли, создавали моменты. Но начало второго периода все перевернуло — два пропущенных гола. Проанализируем игру, потому что были хорошие моменты в первом периоде. А потом потеряли концентрацию, первый гол пропустили с подставления. Побежали отыгрываться, пропустили контратаку, этим воспользовался соперник.

Пропустили два гола, нужно было успокоить ребят, чтобы эмоции не перехлёстывали. Поэтому взяли тайм-аут. Будем смотреть, разбирать и готовиться к следующему матчу. Пауза? Нужно быть готовыми выходить и в любых обстоятельствах играть лучший матч», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 13 мая в Ярославле.