Финская федерация хоккея объявила состав национальной сборной на чемпионат мира 2026 года, включив в него 25 игроков. Финляндия будет участвовать в группе A, где встретится с командами Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, США, Швейцарии и Великобритании.

Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл Предаторз»), Йоонас Корписало («Бостон Брюинз»), Харри Сятери («Биль»).

Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег Джетс»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари Флэймз»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Нападающие: Александр Барков («Флорида Пантерз»), Ханнес Бьернинен («Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси Дэвилз»), Янне Куокканен («Мальме»), Антон Лунделль («Флорида»), Саку Мяэналанен («Лангнау»), Сакари Маннинен («Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Ессе Пульюярви («Серветт»), Аату Рятю («Ванкувер Кэнакс»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхоукс»).

Чемпионат мира по хоккею 2026 года состоится в швейцарских городах Цюрих и Фрибур в период с 15 по 31 мая.