Тренерский штаб сборной Канады объявил, кто станет капитаном на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает пресс‑служба Федерации хоккея страны, им станет 19‑летний форвард «Сан‑Хосе» Маклин Селебрини. Его ассистентами станут 35‑летний форвард «Сент‑Луиса» Райан О’Райлли и 35‑летний нападающий «Торонто» Джон Таварес.

В текущем сезоне Селебрини набрал 115 очков (45 + 70) в 82 матчах регулярки, став четвёртым бомбардиром сезона.

Селебрини сыграл в НХЛ пока два сезона; он был выбран «Сан‑Хосе» под 1‑м номером на драфте в 2024 году.