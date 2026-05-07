«Баффало» успешно стартовал во втором раунде плей-офф НХЛ, обыграв дома «Монреаль» со счетом 4:2.
Российский форвард «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счет результативную передачу.
Следующая игра серии состоится в ночь на 9 мая и начнется в 02:00 мск.
Во втором матче серии между «Анахаймом» и «Вегасом» победу одержали «Дакс» — 3:1.
После этой победы счет в противостоянии стал равным — 1:1.
Третий матч серии пройдет в Анахайме на арене «Хонда Центр» 9 мая, стартовое вбрасывание запланировано на 04:30 мск.