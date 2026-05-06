Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон планирует связаться с нападающим «Металлурга» Романом Канцеровым по поводу возможного подписания контракта, сообщил журналист Скотт Пауэрс.
По информации источника, Дэвидсон рассчитывает обсудить контракт с хоккеистом и его агентом.
Соглашение 21‑летнего форварда с «Металлургом» рассчитано до 31 мая. На драфте НХЛ‑2023 Канцеров был выбран «Чикаго» под общим 44‑м номером.
Канцеров является воспитанником «Металлурга», в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина‑2024.