Канцеров является воспитанником «Металлурга», в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина‑2024.

Соглашение 21‑летнего форварда с «Металлургом» рассчитано до 31 мая. На драфте НХЛ‑2023 Канцеров был выбран «Чикаго» под общим 44‑м номером.

По информации источника, Дэвидсон рассчитывает обсудить контракт с хоккеистом и его агентом.

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон планирует связаться с нападающим «Металлурга» Романом Канцеровым по поводу возможного подписания контракта, сообщил журналист Скотт Пауэрс.

