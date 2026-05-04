Голкипер «Металлурга» Илья Набоков сообщил о своем уходе из клуба.

«Это моя последняя игра за "Металлург". Клуб, в котором я вырос, сделал первые шаги в профессиональном хоккее, стал чемпионом, переживал трудные поражения и радовался крупным победам. Это бесценный опыт. Для меня "Металлург" — не просто команда, это половина моей жизни, которая длится уже 12 лет», — поделился Набоков в своем телеграм-канале.

В последнем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:4 ОТ, счет серии 1-4), Набоков потерпел поражение и завершил сезон. За пять матчей серии с «Ак Барсом» 23-летний вратарь пропустил 14 шайб.