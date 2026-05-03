Андрей Свечников помог «Каролине» успешно стартовать во втором раунде плей-офф НХЛ, в котором его команда уверенно обыграла «Филадельфию» со счётом 3:0.

Российский нападающий отметился в матче результативной передачей и продолжил улучшать свои статистические показатели в кубковых играх. Эта встреча стала для Свечникова 71-й в карьере в плей-офф НХЛ, благодаря чему он поднялся в рейтинге российских хоккеистов по числу матчей на этой стадии.

По этому показателю форвард «Каролины» опередил Владислава Наместникова и теперь занимает 39-е место среди россиян. Впереди у него — Николай Хабибуллин и Дмитрий Юшкевич, у которых по 72 проведённых матча в плей-офф.

Абсолютными лидерами среди российских хоккеистов по числу игр в плей-офф НХЛ остаются Евгений Малкин и Сергей Фёдоров — у каждого из них по 183 встречи.