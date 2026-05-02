Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии».

В первом раунде «Каролина» уверенно прошла «Оттаву», выиграв серию со счетом 4-0, тогда как «Филадельфия» оказалась сильнее «Питтсбурга» (4-2).

Свечников отметил, что противостояние с новым соперником обещает быть крайне напряженным.

«В этом сезоне мы встречались с ними четыре раза, и все матчи завершались в овертайме. Это говорит о том, насколько плотная будет серия. Сейчас не имеет большого значения, против кого играть — важно сосредоточиться на своей игре, действовать дисциплинированно и выполнять установку тренера. У них молодая и быстрая команда с хорошей системой. У нас тоже сильный коллектив, так что посмотрим, кто окажется лучше», — приводит слова форварда пресс-служба НХЛ.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 26-летний российский нападающий пока не набрал очков в четырех матчах.