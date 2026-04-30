Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, что смотрит полуфинальную серию Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».

«Смотрю эту серию, как профессионал.  Мне интересна вся четверка сильнейших.  Нет ни одной команды, которая случайно там оказалась. "Авангард" ни в коем случае не обидчик, он заслуженно нас обыграл, это нужно принять и проанализировать.  Просто я за Ярославль не то что переживаю, болею.  Там много парней, с которыми мы многое прошли.  Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии у ярославцев со счетом 2-1.  Никитин работал с «Локомотивом» с 2021 по 2025 год и вместе с клубом выиграл в прошлом сезоне Кубок Гагарина, ставший первым в истории «железнодорожников».