Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, что смотрит полуфинальную серию Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».

«Смотрю эту серию, как профессионал. Мне интересна вся четверка сильнейших. Нет ни одной команды, которая случайно там оказалась. "Авангард" ни в коем случае не обидчик, он заслуженно нас обыграл, это нужно принять и проанализировать. Просто я за Ярославль не то что переживаю, болею. Там много парней, с которыми мы многое прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии у ярославцев со счетом 2-1. Никитин работал с «Локомотивом» с 2021 по 2025 год и вместе с клубом выиграл в прошлом сезоне Кубок Гагарина, ставший первым в истории «железнодорожников».