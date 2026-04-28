Главный тренер «Каролины» Роб Бриндамор прокомментировал состояние здоровья российского защитника команды Александра Никишина.
«Я надеюсь, что он будет готов ко второму раунду. Его восстановление идет в правильном направлении», — приводит слова Бриндамора пресс-служба клуба.
Никишин получил сотрясение мозга после силового приема от соперника в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Оттавы» (4:2, 4-0 счет в серии). Соперником «ураганов» в четвертьфинале будет победитель пары «Питтсбург» — «Филадельфия».