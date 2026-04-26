Нападающий московского «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев, как сообщает «СЭ», с высокой вероятностью покинет клуб.

Согласно источникам, игрок заинтересован в продолжении карьеры в Северной Америке, и его права принадлежат клубу «Торонто».

Российский форвард в сезоне 2025/26 сыграл 59 матчей за «Трактор» и «Динамо». Во вторую половину сезона он перешёл в московский клуб. Всего на его счету 36 матчей, в которых он забросил 6 шайб и сделал 30 результативных передач. В плей-офф КХЛ Дер-Аргучинцев отдал две голевые передачи в четырёх играх.