Вратарь «Тампы» Андрей Василевский установил новое антирекордное достижение среди российских голкиперов в истории плей-офф НХЛ.

В первом матче стартового раунда Кубка Стэнли против «Монреаля», завершившемся поражением «Тампы» в овертайме со счётом 3:4, российский вратарь отразил 15 из 19 бросков.

Это поражение стало для Василевского 51-м в матчах плей-офф НХЛ. Таким образом, он превзошёл по числу проигранных встреч Сергея Бобровского из «Флориды», у которого 50 поражений в Кубке Стэнли.

При этом Бобровский достиг этой отметки за 117 игр, тогда как Василевский провёл в плей-офф 121 матч.