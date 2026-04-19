Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о поражении команды в плей-офф НХЛ.  Ранее «Пингвинз» уступили «Филадельфии» (2:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Евгений Малкин

Малкин был признан третьей звездой встречи.  Россиянин забил гол и сделал один ассист.

«Мы хорошо провели регулярный сезон.  Мы знаем свой хоккей, но, возможно, сейчас слишком нервничаем или слишком сильно хотим сыграть хорошо.  Из-за этого начинаем суетиться и теряем хладнокровие.  Все хотят проявить себя с лучшей стороны.  Но это только первый матч.

Мы понимаем, что три года не играли в плей-офф, поэтому все немного нервничают.  Нам лишь нужно действовать проще и сыграть чуть лучше», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.