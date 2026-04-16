Финский форвард «Далласа» Роопе Хинц не сможет помочь своей команде в первых играх плей‑офф НХЛ.

Нападающий пропустит начало плей‑офф из‑за рецидива травмы нижней части тела.

«Мы думали, что он, возможно, сможет сыграть в начале серии, но сейчас это выглядит не так. Думаю, он сейчас прогрессирует, и мы будем действовать осторожно», — цитирует ESPN главного тренера команды Глена Гулутзана.

У 29‑летнего хоккеиста снова возникли проблемы с нижней частью тела. Хинц травмировался в игре с «Колорадо» 7 марта (4:5 Б) и с тех пор проходил восстановление, был близок к возвращению на лёд, но случился рецидив.

Хинц в 53 матчах регулярки набрал 44 (15+29) очка. «Даллас» сыграет с «Миннесотой» в первом раунде плей‑офф. Первая игра состоится 19 апреля.