Защитник «Юты» Михаил Сергачёв был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (6:2) российский хоккеист отметился четырьмя результативными передачами и стал одним из главных героев встречи.
Первой звездой дня назван форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет, оформивший хет-трик и добавивший одну результативную передачу в игре с «Детройтом» (5:3).
Третьей звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт 3 (1+2) очка в матче против «Анахайма» (4:2).