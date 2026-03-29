Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (2:4).

Игорь Ларионов — главный тренер СКА globallookpress.com

«Мы попали в непростую ситуацию, которая нам даст возможность либо утонуть, либо выплыть.  Хорошая команда, характер, история, традиции, город — все игроки должны из себя это достать и вернуть серию в Питер.  Другого плана у нас нет, этот план выполним.  Мы верим в команду, что сделаем это.

Две ошибки и одно несчастье защитника, чем объяснить позиционную неразбериху?  Трудно найти слова.  Человеческий фактор нельзя прогнозировать.  Ломается клюшка, выходил один на один, забивается гол.  Игрок думал, что может помочь в атаке, выход один на один — гол.  Сломанная клюшка — технический элемент, тут ничего не сделаешь.  Но в плей-офф мелочей не бывает.  Но мы могли сравнять, выиграть, у нас было пару хороших моментов в третьем периоде, но мы их не использовали.  Нет ответа на ваш вопрос.

Когда сняли вратаря, передача вдоль синей привела к пропущенному голу?  Всегда можно сказать, что игрок может сыграть более точно, уверенно.  Но с трибуны всегда видно лучше, чем с поля.  Тем более Плотников — опытный, знает, как это делать.  Могу сослаться на то, что все сегодняшние ошибки мы должны будем исправить в следующем матче.  И дать команде надежду на шестую игру.  Это будет главная мотивация.

Ты не можешь проигрывать серии таким образом, первый матч — за полторы минуты до конца.  Дальше получаешь удаление, вдруг возникает большое удаление против нас непонятно откуда.  Это тоже непонятно.  Надеюсь, удача, отскоки будут в нашу сторону.  Но в основном это должен быть характер, желание, стойкость коллектива, который должен сыграть лучший матч в сезоне, если не в жизни, и выиграть.

На чем основан мой оптимизм?  Характер, страсть, традиции, город, который может сгибаться, но не ломается.  Надеюсь, смогу донести это до ребят, включая легионеров.  В этом случае у нас будет шанс перевести серию в Питер», — передает слова Ларионова Чемпионат.

После этого матча СКА уступает в серии плей-офф против ЦСКА со счетом 1:3.  Следующий поединок между этими командами состоится 31-го марта в Москве.