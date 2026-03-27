Шуми Бабаев, агент форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, высказался по поводу дисквалификации хоккеиста на один матч Кубка Гагарина. Игрок был наказан за непристойный жест.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Такие решения всегда за скобками, не всегда одно соответствует другому. В одной ситуации у нас бывает так, в другой — иначе. Нет какой-то одной линии, поэтому здесь всегда сложно комментировать. Для Уфы, конечно, дисквалификация Евгения Кузнецова — потеря. Но осуждать решение дисциплинарного комитета трудно, вот так там решили», — сказал Бабаев «Чемпионату».

Напомним, Кузнецов пропустит матч с «Автомобилистом», который состоится 27 марта.