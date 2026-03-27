Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (2:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

«В Челябинске всегда приятно играть, классная атмосфера на арене, которая подстрекает. Результат неудовлетворительный, но это плей-офф, серия идёт до четырёх побед. Сегодняшний результат никак не должен нас пошатнуть или как-то на нас сказаться. Продолжаем делать свою работу.

Читалось, что соперник при домашних трибунах пойдёт в такую борьбу. Мы ожидали, для нас это не было удивлением. Стычки? Ничего особенного не происходит. Это плей-офф, борьба. Единственное — хочу отметить Арсения Коромыслова, подъезжать после забитого гола и что-то говорить… Отдал классную передачу? Молодец, но ехать и что-то говорить — в моем понимании это лишнее», — приводит слова Карпухина «Чемпионат».

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 2-1, следующий матч пройдет 29 марта в Челябинске.