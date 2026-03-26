Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в серии Кубка Гагарина.

«Мне надо сохранять спокойствие.  Эмоции какие… Серия продолжается, мы готовимся к домашним матчам.  Главный момент, чтобы ребята восстановились.  Потому что дальше будет только сложнее.  Для меня задача — донести до ребят, чтобы они поверили в себя, что могут играть с этой командой, побеждать.

В спорте побеждает сильнейший, но, когда выходишь на лёд, счёт всегда 0:0.  Каким бы ни был сильным соперник, шансы есть.  Мы понимаем, какой соперник, огромный опыт у этого коллектива, они знают, что делать в разных ситуациях.  Но у нас тоже есть ребята, которые растут, прогрессируют.  Главное, чтобы они поверили в себя.  Если в плей-офф нет эмоций, то делать здесь нечего.  Скамейка должна жить, ребята стараются.  Ясно, что вратарь — полкоманды, однако выигрывает команда.  От каждого игрока, который находится на поле, многое зависит.

Георгиев держал нас в игре, но это заслуга всей команды.  Ребята пластались, боролись.  Соперник серьёзный, вся борьба ещё впереди.  Мы рассматриваем соперника, понимаем, что мы можем делать с этой командой, что лучше не делать.  Постараемся, чтобы дальше ребята играли правильно против соперника», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

В итоге «Спартак» сравнял счет в серии — 1:1.  Следующий матч соперники проведут 28 марта в Москве.