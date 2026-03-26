Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в серии Кубка Гагарина.

«Мне надо сохранять спокойствие. Эмоции какие… Серия продолжается, мы готовимся к домашним матчам. Главный момент, чтобы ребята восстановились. Потому что дальше будет только сложнее. Для меня задача — донести до ребят, чтобы они поверили в себя, что могут играть с этой командой, побеждать.

В спорте побеждает сильнейший, но, когда выходишь на лёд, счёт всегда 0:0. Каким бы ни был сильным соперник, шансы есть. Мы понимаем, какой соперник, огромный опыт у этого коллектива, они знают, что делать в разных ситуациях. Но у нас тоже есть ребята, которые растут, прогрессируют. Главное, чтобы они поверили в себя. Если в плей-офф нет эмоций, то делать здесь нечего. Скамейка должна жить, ребята стараются. Ясно, что вратарь — полкоманды, однако выигрывает команда. От каждого игрока, который находится на поле, многое зависит.

Георгиев держал нас в игре, но это заслуга всей команды. Ребята пластались, боролись. Соперник серьёзный, вся борьба ещё впереди. Мы рассматриваем соперника, понимаем, что мы можем делать с этой командой, что лучше не делать. Постараемся, чтобы дальше ребята играли правильно против соперника», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

В итоге «Спартак» сравнял счет в серии — 1:1. Следующий матч соперники проведут 28 марта в Москве.