Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе над «Авангардом» (4:3 ОТ) в плей-офф КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Сегодня игра немного отличалась от простой, была более строгой, более вязкой, меньше было голевых моментов, атак с ходу меньше.  Мы старались меньше ошибок допустить.  Не знаю уж, что чисто визуально больше понравилось зрителям.  Молодцы ребята, что не опустили руки после двух подряд пропущенных голов в третьем периоде, сразу пошли в атаку, сравняли, а потом дотерпели, нашли свой момент и забили победный гол.

Что говорил команде, когда счёт стал 2:3?  Да это игра, мы всегда стараемся быть позитивными.  Пропустили и пропустили.  Ребята нормально себя вели, подбадривали друг друга, говорили, что время есть отыграться.  Все выходили с настроем, что игра не потеряна», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Третья игра серии пройдет 28 марта в Нижнекамске.  Сейчас счет 1-1.