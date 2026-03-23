«Нэшвилл» одолел «Чикаго» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команды обменялись голами в основное время матча. В составе «Чикаго» отличились Ник Лардис на 24-й минуте и Коннор Бедард на 33-й минуте.

У «Нэшвилла» голами отметились Филип Форсберг на 26-й минуте и Стивен Стэмкос на 49-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Нэшвилл». Победный бросок на счету Филипа Форсберга на 61-й минуте.

После этого матча «Нэшвилл» занимает 8-е место в таблице Запада с 75-ю очками в активе. «Чикаго» — на 14-й строчке с 65-ю баллами.