Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

Евгений Корешков globallookpress.com

«Если говорить про шестое место в регулярке, то уверен, что наша команда может играть намного лучше. Это показали последние матчи, на финише чемпионата у нас четыре победы. Это вселяет нам нужный оптимизм, и теперь мы плавно подходим к матчам плей-офф. Прежде всего мы очень плотно разбираем "Ак Барс", и на тренировках докручиваем основные нюансы. Главное, что у всех боевой настрой и все готовы сражаться за победу. Как для главного тренера это мой первый плей-офф, но само по себе событие для меня уже знакомое. Тренерский штаб тоже готов. Мы не волнуемся, всё очень уверенно. Знаем, что делать», — цитирует Корешкова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что серия до четырех побед между «Ак Барсом» и «Трактором» стартует уже завтра, 23 марта, в Казани.