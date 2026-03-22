Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал автором гола и результативной передачи в матче против «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ, который завершился со счетом 3:1 в пользу «Блюз».

Павел Бучневич globallookpress.com

Теперь в активе Бучневича 500 очков за карьеру в НХЛ (198 голов и 302 передачи). Чтобы достичь этой отметки, форварду понадобилось сыграть 662 матча.

По количеству голов Бучневич сравнялся с Виктором Козловым и вошел в топ-20 лучших снайперов среди российских игроков в истории НХЛ. Благодаря своей 302-й результативной передаче, Павел обошел Валерия Каменского и занял 23-е место среди российских хоккеистов по этому показателю.