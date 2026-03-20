Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (5:7).

«В первом периоде хорошо начали, активно, забили в меньшинстве. Потом забили "пять на пять" и в большинстве. Вели по счёту, а потом удаления сломали игру. Когда 16 минут, почти один период, играешь в меньшинстве, очень сложно выиграть. Плюс, конечно, неудачный запрос взяли, это сказалось на игре. Поэтому сказал ребятам, что дисциплина нас сегодня подвела. Надо убирать эти удаления, разговоры с судьями, в плей-офф за это будут наказывать», — цитирует Козлова «Чемпионат».

«Динамо» c 81 баллом заняло седьмое место в Западной конференции, «Ак Барс» с 94 очками стал третьим на Востоке.