Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра получилась, к сожалению, мы проиграли. Хотелось напоследок выиграть. Содержание игры было неплохое, упрекнуть ребят не в чем, они отработали до конца. Свежести где‑то не хватило.

Чего не хватило до плей‑офф? Мне сложно оценивать весь сезон, потому что работаю не с начала. Могу говорить про свой период. Сначала много времени ушло, чтобы разобраться, что к чему. Под конец временами стало вырисовываться то, что хочу видеть от команды.

Что дальше? Будет сбор, апрель будем работать», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» занял последнее, 11-е место в Восточной конференции, набрав 52 очка и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.