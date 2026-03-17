Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:1).

globallookpress.com

«Честно говоря, я нервничал всю игру.  Я рад, что ребята сегодня забили и мы одержали хорошую победу, так что было приятно.  Я не очень-то думал о хоккее.

Было эмоционально, особенно во время разминки.  Когда игра началась, стало легче.  С того момента, как я ступил на лед и увидел все эти джерси с моей фамилией, мне стало очень хорошо.  Это много для меня значит, я провел здесь почти семь лет», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года.