Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин вступился за одноклубника Леона Драйзайтля и устроил драку с защитником «Нэшвилла» Николасом Хейгом в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая в ночь на понедельник, завершилась победой «Ойлерз» со счётом 3:1.

Драйзайтль открыл счёт уже на 4-й минуте, но вскоре получил силовой приём от форварда Оззи Уисблэтта и не смог продолжить игру.

В ответ Подколзин жёстко встретил Тайсона Джоста, впечатав его в борт, а затем уложил на лёд Уисблэтта. После этого Хейг толкнул россиянина в спину, и хоккеисты обменялись репликами, сбросили краги и устроили драку, которая продолжалась около 40 секунд, пока судьи не вмешались.

Для 24-летнего Подколзина эта драка стала четвёртой в сезоне-2025/26. В 68 матчах регулярного чемпионата на его счету 30 очков (15 голов и 15 результативных передач).