Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«У нас была четвертая игра через день. Очень рады, что забрали два очка. Некоторые игроки у нас выбыли — перед самой игрой и после завершения первого периода. У Дер-Аргучинцева — температура, у Римашевского — микротравма. Думаю, что на днях они восстановятся. Огромная нагрузка легла на три звена, потому что практически весь матч мы отыграли в три тройки.

Хорошо, что вернулся Артем Сергеев. От него большая помощь, поэтому уже легче было в плане защитников. А нападающих сегодня пришлось крутить и находить какие-то варианты. Моменты были и у нас, и у них, на буллитах нам больше повезло. Максим Моторыгин — молодец. Он хорошо отыграл в серии. Все игроки хотят много играть. Тяжелее играть в 13 нападающих, чем в 11. Но в такой ситуации приходится дробить игру и просить играть короткими сменами. Думаю, что сегодня все наигрались.

Перед игрой делали акценты на том, что очень быстрые и креативные нападающие у соперника. Обратили внимание, чтобы ближе играли к Ремпалу, у которого хороший бросок. Кузнецов может и один в один обыграть, и площадку хорошо видит, поэтому говорили про них на собрании», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

«Динамо» с 79 очками занимает шестое место в Западной конференции.