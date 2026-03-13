Наставник «Флориды» Пол Морис оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского в победном поединке регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом».

Сергей Бобровский
Сергей Бобровский globallookpress.com

Морис заявил пресс-службе лиги, что именно игра Бобровского помогла «Флориде» остаться в игре до третьего периода.

«Он сыграл решающую роль в итоговой победе.  У меня в этом нет никаких сомнений», — отметил тренер.

«Пантерз» победили «Блю Джекетс» в овертайме со счётом 2:1.  Сергей Бобровский совершил 30 сэйвов.

«Флорида Пантерз» занимает 13-ю строчку в таблице Восточной конференции НХЛ.