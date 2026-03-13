Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказался о победе над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ).

Сергей Бобровский globallookpress.com

«Хорошая игра, отлично видел шайбу, было много действий. Один из тех вечеров, когда у меня было немного больше работы, чем обычно.

Это была отличная игра. Счастлив победе», — цитирует 37-летнего голкипера сайт НХЛ.

Напомним, российский вратарь сделал в этой встрече 30 сейвов.

В нынешнем сезоне Бобровский в 45 матчах сыграл на ноль, его средний коэффициент надежности составляет 3,03.