В пятницу, 13 марта, казанский «Ак Барс» примет «Сочи» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

26' Наброс Малышева на ворота «Ак Барса», но не долетела шайба до ворот хозяев попав в одного из защитников.

25' В среднем темпе развивается игра, поочередно команды проводят атаки.

24' Команда «Сочи» играет в полном составе.

24' Сильный бросок Лямкина от синей линии «Сочи», шайба мимо ворот пролетела.

23' Удаётся игрокам «Сочи» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

22' Резкий бросок Нэйтана Тодда по воротам «Сочи», шайба зацепив перекладину пролетела выше створа.

22' Удаление у «Сочи», на 2 минуты за подножку удален Матвей Гуськов.

22' Хоккеисты Сочи« раскатившись из своей зоны приступили к позиционной атаке.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. С большим преимуществом "Ак Барса" прошел первый период, счёт отображает происходившее на льду.

19' Илья Сушко бросил в створ ворот "Ак Барса" с края зоны атаки "Сочи", отбил шайбу вратарь хозяев Арефьев.

18' Взяв шайбу под контроль, казанские хоккеисты вновь устремляются в атаку.

17' Гоол! 2:0. Классно разыграли шайбу хоккеисты "Ак Барса", поперечная передача Миллера нашла клюшку Дмитрия Яшкина, который в одно касание поразил открытый угол ворот "Сочи".

16' Затяжная позиционная атака "Ак Барса", сконцентрированно обороняются сочинцы.

15' Продолжает "Ак Барс" больше владеть шайбой и атаковать.

14' Бросок с ходу Денисенко в створ ворот "Сочи", успел переместиться вратарь готсей Хомченко и блином отбил шайбу.

13' В полном составе играет "Ак Барс".

13' Выводят шайбу из своей зоны в меньшинстве хоккеисты "Ак Барса".

12' Команда "Сочи" играет в полном составе.

12' Гоол! 1:0. Нэйтан Тодд убежал один на один с вратарем "Сочи", и технично послал шайбу под перекладину ворот Хомченко.

11' Удаление у "Ак Барса", на 2 минуты за удар клюшкой удален Кирилл Семёнов.

11' Забил Семёнов гол в ворота "Сочи" выбив шайбу из ловушки вратаря гостей Хомченко, будет удаление у "Ак Барса".

10' Удаление у "Сочи", на 2 минуты за задержку клюшкой удален Тимур Хафизов.

10' Инициатива у "Ак Барса".

09' Карпухин с кистей попал в створ ворот "Сочи", вратарь Хомченко поймал шайбу ловушкой.

09' В полном составе играет "Сочи".

08' Удалось "Сочи" в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

07' Ловят на себя шайбу в меньшинстве хоккеисты "Сочи", много "Ак Барс" бросает по воротам гостей.

07' Удаление у "Сочи", на 2 минуты за задержку клюшкой удален Даниил Сероух.

07' Бросок Дедунова в створ ворот "Ак Барса", справился с угрозой вратарь Арефьев.

06' Плотный бросок Фальковского от синей линии зоны атаки "Ак Барса", поймал шайбу вратарь гостей Хомченко.

06' Хлёсткий бросок Василия Мачулина с центра зоны атаки "Сочи", зафиксировал шайбу вратарь хозяев Максим Арефьев.

05' Позиционная атака "Сочи".

04' Семён Терехов бросал с близкого расстояния по воротам "Сочи", спас гостей вратарь Павел Хомченко.

03' Хоккеисты "Сочи" от обороны действуют.

02' Игроки "Ак Барса" больше владеют шайбой в стартовые мгновения матча, но до угроз воротам "Сочи" пока дело не дошло.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами "Ак Барса".

До матча

18:58 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на "Татнефть-Арене" в Казани, вмещающей 8900 зрителей.

18:40 Главными судьями матча будут Гофман Антон из Москвы и Никита Шалагин из Перми.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса»

"Ак Барс": Арефьев, Столпеченков; Фальковский, Терехов, Марченко, Миллер, Карпухин, Лямкин; Фисенко, Денисенко, Бровкин, Барабанов, Потапов, Яшкин, Сафонов, Хмелевский, Терехов, Пустозёров, Кателевский, Семёнов.

Стартовый состав «Сочи»

"Сочи": Хомченко, Щетилин; Цевелев, Волков, Мокрушев, Мачулин, Малышев, Хохлов, Сушко; Венгрыжановский, Уткин, Дедунов, Кагарлицкий, Петухов, Попов, Биттен, Аврамов, Гуськов, Поляков, Башкиров, Хафизов, Сероух.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды между собой ещё не встречались.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 21 матч. В 11 играх победил "Ак Барс" в основное время, в 7 "Сочи". В овертаймах единственная победа на счету "Ак Барса". В серии буллитов у "Ак Барса" 2 победы, у "Сочи" 0.