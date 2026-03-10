Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о том, кто должен возглавить национальную команду после снятия международного бана.

Роман Ротенберг globallookpress.com

«Думаю, Ротенберг и был бы тренером сборной России, если бы она играла на официальных соревнованиях. Другое дело, что до 2027 года нас никуда не вернут. Естественно, Роман Борисович хотел бы стать главным тренером сборной на официальных турнирах. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и любой тренер хочет возглавлять сборную — это высший класс специалиста», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Сборная России была исключена из международных соревнований под эгидой ИИХФ в 2022-м году.

Ротенберг возглавляет «Россию-25», которая принимает участие на Кубке Первого канала.