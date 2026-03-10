Авторитетный портал ESPN представил свою версию главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона в НХЛ.

Иван Демидов globallookpress.com

В результате анонимных опросов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов больше всего шансов на победу имеет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер.

Также в топ‑3 попали Иван Демидов («Монреаль») и Беккетт Сеннеке («Анахайм»).

«Колдер Трофи» обычно ежегодно вручают на официальной церемонии NHL Awards, которая проходит после завершения регулярного сезона, обычно в июне, — перед или во время финалов Кубка Стэнли.