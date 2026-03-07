Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин посетовал на раннее начало игры против «Адмирала» в регулярном чемпионате КХЛ и на то, что его команда очень долго к этому приспосабливалась.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Трудный период для нас. Очень ранняя игра для нас, мы так рано даже не тренируемся. Тяжело входили в игру, преимущество было у соперника. Удачно забросили шайбы, в обороне сыграли неплохо. Со второго периода покатились, стали шайбу держать, создавать моменты, играть в атаке. Была игра, похожая для нас. Нельзя пропускать в следующей смене после заброшенной шайбы — надо играть ответственно. В большом большинстве сыграли расслабленно, думая, что у нас хорошее преимущество, и устроили себе нервную концовку.

Для меня это первый опыт такого раннего начала. Да, был опыт с командой U18, но это было давно. Тяжело: живём по московскому времени. У нас день, а здесь ночь, все спят, и немножко потерянное состояние. Хорошо, что закончили серию победой. Дай бог, чтобы хорошо долетели», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Матч начался в 9:30 (мск) и завершился победой «Нефтехимика» со счётом 4:3. В следующем матче нижнекамцы на своём льду сыграют с «Трактором» 10 марта.