СКА обыграл московское «Динамо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Голдобин — нападающий СКА globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «бело-голубых» отличился Артём Швец-Роговой на 32-й минуте, а в составе СКА голом отметился Марат Хайруллин на 54-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались гости. Победный гол на счету Николая Голдобина на 64-й минуте.

После этого матча СКА занимает 6-е место в таблице Запада с 75-ю очками в активе. Московское «Динамо» — на 7-й строчке с 73 баллами.