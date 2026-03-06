Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар поделился мнением об игре своего нового одноклубника Артемия Панарина.

Артемий Панарин globallookpress.com

«Очевидно, Панарин играет стабильно. Он придал нам импульс в большинстве, что всегда приветствуется. Мы стали чаще реализовывать моменты, проводя больше времени в зоне атаки, так что это, безусловно, позитивный факт», — приводит слова Копитара пресс‑служба НХЛ.

Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейнджерс» в результате обмена. Всего в новой команде у форварда 5 (1+4) очков в 5 матчах.