«Вашингтон Кэпиталз» отправил нападающего Ника Дауда в «Вегас Голден Найтс», как сообщает инсайдер Дэвид Паньотта.

Ник Дауд globallookpress.com

Дауд выступал за «Кэпиталз» восемь сезонов с 2018 года, когда подписал контракт в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне НХЛ 35-летний форвард сыграл 55 матчей, забросил четыре шайбы и сделал 12 результативных передач.

В апреле «Кэпиталз» заключили с Даудом двухлетний контракт на сумму 6 миллионов долларов, из которых 3 миллиона— базовая зарплата. Команда провела 63 матча, набрала 69 очков и заняла десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.