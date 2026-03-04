Пресс-служба НХЛ назвала трех лучших хоккеистов дня, прошедшего 4 марта.

Леон Драйзайтль globallookpress.com

Главный герой дня — нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. 30-летний игрок из Германии забил два гола и отдал три результативные передачи в матче против «Оттавы», который завершился со счетом 5:4 в пользу «Эдмонтона» в овертайме.

Второй звездой дня стал Маклин Селебрини из «Сан-Хосе». В возрасте 19 лет канадский форвард отличился, забив гол и отдав три голевые передачи в игре с «Монреалем», которая закончилась со счетом 7:5 в пользу «Шаркс».

Третьей звездой дня признан Мэтт Дюшен из «Далласа». 35-летний канадец сделал четыре результативные передачи в матче против «Калгари», который завершился крупной победой «Старз» со счетом 5:1.