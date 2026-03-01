«Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбургом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б

Игорь Шестеркин globallookpress.com

«Пингвины» к 22-й минуте встречи вели благодаря голам Энтони Манты и Райана Ши. Но «синерубашечники» усилиями Мики Зибанеджада и Тэйлора Рэддиша перевели игру в овертайм, где победителя не смогли выявить.

В серии буллитов успешнее оказались хозяева благодаря точному броску Винсента Трочека.

«Рейнджерс» по-прежнему замыкает Восточной конференции, набрав 53 очка. «Питтсбург» с 73 баллами все еще на шестой строчке в турнирной таблице.