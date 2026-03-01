Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:1).

Вячеслав Козлов — главный тренер московского «Динамо» t.me/dynamo_ru

«Хорошая командная победа, отработали весь матч, было 20 заблокированных бросков. Не понравилось, что вторую игру подряд даём соперникам выходы "один в ноль", это настораживает. Отмечу спецбригады и вратаря.

Ребята стали играть друг на друга, помогать друг другу, и игра наладилась. Ошибки есть, но все друг друга поддерживают, подсказывают — и это помогает», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча московское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 72 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» встретятся с «Автомобилистом» 4-го марта.