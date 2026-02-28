Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился ожиданиями от игры Артемия Панарина после перехода в «Лос-Анджелес».

«Сложно сказать.  Непростой город, непростая команда, но первую игру классно сыграл, хоть и проиграли.  Потом совсем не получилось с "Эдмонтоном".  Уйдет какое‑то время на адаптацию.  Город большой, Артемий — человек семейный.  Маленькие дети, школы, детсады — все это займет какое‑то время для адаптации.  Что касается хоккея, то он усилит любое звено в любой команде, потому что он уникальный игрок, универсальный.  Все зависит от Панарина», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Панарина обменяли из «Рейнджерс» в «Лос‑Анджелес» в начале февраля.  За новую команду 34‑летний россиянин провел два матча и отдал две голевые передачи.