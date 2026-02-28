Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался об игре команды в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2).

Спенсер Карбери globallookpress.com

«Мне правда не хочется... Я не хочу показаться неуважительным, но мне просто не хочется сейчас говорить о большинстве. Это было плохо. Мы очень плохо справились с этой ситуацией, с игрой в большинстве.

Игра "пять на три" прошла неплохо. Думаю, у нас было несколько моментов. Я знаю, что они расстроены. Ребята хотят забивать в таких ситуациях, особенно Строум, Овечкин, Чикран. Они хотят показывать результат, потому что понимают, что это важная часть их игры и их роли — использовать численное преимущество. Поэтому, когда у них это не получается, они расстраиваются. Я понимаю. Мы будем продолжать работать над этим, и, надеюсь, шайбы начнут залетать в ворота», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» идет девятым в Восточной конференции. Клуб набрал 69 очков в 61 матче.