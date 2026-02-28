Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался об игре команды в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2).

Спенсер Карбери globallookpress.com

«Мне правда не хочется...  Я не хочу показаться неуважительным, но мне просто не хочется сейчас говорить о большинстве.  Это было плохо.  Мы очень плохо справились с этой ситуацией, с игрой в большинстве.

Игра "пять на три" прошла неплохо.  Думаю, у нас было несколько моментов.  Я знаю, что они расстроены.  Ребята хотят забивать в таких ситуациях, особенно Строум, Овечкин, Чикран.  Они хотят показывать результат, потому что понимают, что это важная часть их игры и их роли — использовать численное преимущество.  Поэтому, когда у них это не получается, они расстраиваются.  Я понимаю.  Мы будем продолжать работать над этим, и, надеюсь, шайбы начнут залетать в ворота», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» идет девятым в Восточной конференции.  Клуб набрал 69 очков в 61 матче.